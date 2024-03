Četrtek, 14. marca 2024

Od jugozahoda se je proti Alpam in našim krajem razširilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Nad Severnim morjem je nastal nov ciklon, ki vpliva na vreme v Skandinaviji in zahodni Evropi. Od severozahoda doteka k nam bolj suh in v višinah nekoliko toplejši zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme; prisotni bodo visoki in tanki koprenasti oblaki. V hribovitem svetu bo več spremenljivosti; zjutraj bo več jasnine, popoldne pa se bo predvsem v predalpskem pasu oblačnost zgostila. Do jutra se bodo v nižinskem pasu in na območju lagune pojavljale meglice ali megla v pasovih. Dnevno kolebanje temperatur bo izrazito.

Danes bo delno jasno, sprva bo nekaj več oblačnosti v vzhodni, popoldne pa v zahodni Sloveniji. V zahodnih in v osrednjih krajih bo zapihal jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.