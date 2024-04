Sobota, 27. aprila 2024

V nižinskem pasu in na obali bo spremenljivo vreme; v hribih bo pretežno oblačno z več sonca v Alpah. Možne bodo občasne rahle do zmerne padavine tudi s kakšno ploho ali nevihto. Še bo hladno za ta čas, a postopoma se bo segrelo. Ničla bo na nadmorski višini okoli 2000 m.

Danes bo na vzhodu precej jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik.

Jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah okoli 0, najvišje dnevne od 13 do 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.