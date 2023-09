Četrtek, 14. septembra 2023

Iznad Skandinavije sega do srednje Evrope plitvo območje nizkega zračnega tlaka, vremenska fronta se od zahoda pomika nad srednjo Evropo. Pred njo z jugozahodnikom priteka nad naše kraje zelo topel in nekoliko bolj vlažen zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovalo bolj spremenljivo vreme. V hribih bo pretežno oblačno. Čez dan bodo ponekod možne občasne plohe in nevihte, vmes pa bodo daljša obdobja brez padavin. Ob morju bo od poznega popoldneva zapihala zmerna burja.

Danes spremenljivo do pretežno oblačno. Na severu lahko nastanejo plohe in nevihte, ki bodo čez dan verjetnejše v južni polovici Slovenije.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 20 do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA