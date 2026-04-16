Četrtek, 16. aprila 2026

Sredozemski ciklon, ki je nad Sicilijo, se počasi polni, njegov vpliv na vreme pri nas slabi. Od juga k nam doteka nekoliko toplejši in še dokaj vlažen zrak.

Danes bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo v Predalpah in v Karniji verjetne posamezne krajevne padavine ali plohe, morda tudi nevihte. Ob obali bo pihal rahel veter.

Danes popoldne bo zmerno do pretežno oblačno s kakšno kratkotrajno ploho, počasi se bo jasnilo. Več jasnine bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.