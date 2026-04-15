V prometni nesreči je umrl 48-letnik

V Marianu se je danes ob 13. uri zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 48-letni italijanski državljan G.G. iz Vidma. V nesrečo sta bila vpletena dva tovornjaka, prvi tipa Iveco 35, opremljen s hladilnikom, drugi tipa Iveco 180, natovorjen z gramozom. 48-letni Videmčan je bil pri priči mrtev. Drugi voznik, 55-letni albanski državljan z bivališčem v kraju Mansuè pri Trevisu, se je zelo hudo poškodoval; prvo pomoč so mu reševalci v sodelovanju z goriškimi gasilci zagotovili že na kraju nesreče, nakar so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na Katinari pri Trstu, kjer so ga sprejeli na zdravljenje z rdečo triažno kodo.