Na cvetličnem sejmu Horti Tergestini tudi vino in bogat kulturni program

V soboto in nedeljo se v Svetoivanski park vrača sejem Horti Tergestini, ki praznuje letos dvajset let. Ob prodaji cvetlic in opreme za vrt bodo na voljo še pokušnje in bogat kulturni program.

Sejem bodo sestavljale stojnice približno 90 prodajalcev, ki bodo prodajali cvetlice in druge rastline. Častna gostja letošnje izvedbe bo turistična kmetija Silene iz Jamelj. Organizatorji so jo izbrali, ker tam narava ni le vir hrane, temveč predmet raziskav in znanstvene nadgradnje. O tem bosta v soboto ob 11. uri spregovorila kuhar Andrej Radetti in slaščičarka Ilenia Brajnik.

V nedeljo bo ob 11. uri novinarka Simonetta Lorigliola v dialogu z Joškom Sirkom s turistične kmetije Subida pri Krminu predstavila lik Luigija Veronellija, prvega vinskega kritika v Italiji. Organizatorji poudarjajo, da je velika novost letošnje izvedbe Horti Tergestini prav prisotnost vina. To bo prevzelo glavno vlogo na treh vodenih pokušnjah bioloških vin med svetoivanskimi vrtnicami. Prva bo v soboto opoldne, posvečena bo enološki regiji Cilento, druga bo v soboto ob 18. uri, ko bo na vrsti malvazija, niz se bo sklenil v nedeljo opoldne z »idejami, ki so spremenile italijansko vino v zadnjih šestih desetletjih«.

Prvo literarno srečanje tega vikenda bo v soboto ob 15.30 z Eleno Ianni, ki je napisala knjigo o gojenju rož na miljski obali. Istega dne ob 17. uri bo Dušan Jelinčič predstavil svoje Tržaške prikazni, v nedeljo bo Nadia Delle Vedove ob 17. uri predstavila roman La trilogia della dissonanza. Bogat bo tudi program delavnic, podrobne informacije, prijavnice za degustacije in seznami sodelujočih vinarjev so na voljo na spletni strani zadruge Monte San Pantaleone.

Kot po navadi bo v Svetoivanskem parku in bližnjem odseku Ulice Valerio marsikje prepovedano parkiranje, da bi olajšali vožnjo avtobusom.