Miloš Čotar bo tudi v naslednjem triletju na čelu ZSKP

Zvezo slovenske katoliške prosvete bo naprej vodil Miloš Čotar. V torek zvečer je v Kulturnem centru Lojze Bratuž potekal 69. redni občni zbor ZSKP volilnega značaja. V svojem poročilu je Čotar spomnil, da je pričetek preteklega mandata sovpadal z zaključnimi deli stavbe na Placuti, v katero se je preselila ZSKP. »Pri upravljanju ustanove kot je naša, se pogosto pojavijo tudi nenapovedani problemi, ki terjajo hitre odločitve. Predsedniku se takrat upravičeno pojavi želja ali potreba, da bi o tem razmislilo več glav,« je še dejal in novemu upravnemu odboru predlagal, da bi se zamislil o možnosti neke vrste ožjega operativnega predsedstva.

»Pogosto slišimo, da moramo tudi organizacije, ki slonijo na prostovoljnem delu profesionalizirati in da jih je potrebno vse bolj obravnavati in upravljati podjetniško. S tem se seveda strinjam, v kolikor ne pozabimo na smisel odgovornosti do naše vloge, ki ne sme nikdar zmanjkati. Sama profesionalnost, brez vzajemnega občutka skrbi do izpolnjevanja svojega poslanstva, ne more jamčiti dolgotrajnih rezultatov,« je povedal Miloš Čotar in dodal, da je pomembno pri izvajanju svojih vlog biti pozorni na človeške odnose, medsebojno spoštovanje in potrpljenje, ki so obvezni adut sodelovanja z ljudmi, ki vlagajo v društveno delo svoj prosti čas, dopust, večere in praznike. »Naj bodo te sklepne misli želja za uspešno delo novemu upravnemu odboru, uslužbencem in sodelavcem; zato, da bo Zveza slovenske katoliške prosvete še naprej prostor, v katerem bodo ljudje lahko gojili svoje talente z veseljem, užitkom in zadoščenjem. Skratka, da se bomo skupaj imeli lepo!« je zaključil potrjeni predsednik.