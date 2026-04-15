Devinski grad so sestavili iz 132.260 lego kock

Šeststokilogramska maketa Devinskega gradu, portreta kneginje Marie von Thurn und Taxis ter kneza Raimonda della Torre e Tasso. Pa Rilkejev kip, ki bere svoje Devinske elegije, očarljiva reprodukcija polžastega Palladijevega stopnišča, burja, ki na Pomolu Audace obrača dežnike in odnaša klobuke, za zaključek pa še prizor podpisa devinske pogodbe, s katero so zavezniške sile leta 1954 Republiki Italiji dokončno predale civilno in vojaško oblast v Trstu.

Devinski grad je bogatejši za sedem umetnin, kipov, portretov in modelov iz več kot 330 tisoč lego kock, ki bodo na ogled od petka. Razstava Pezzi di storia. Il Castello di Duino si racconta in mattoncini Lego (Delčki zgodovine. Devinski grad v lego kockah) je nastala na pobudo samega devinskega kneza Dimitrija Thurn und Taxisa in družine, lastnice gradu že skoraj 400 let. Pod umetnine se je podpisalo francosko podjetje Epicure Studio, ki okrog po Evropi z legendarnimi barvanimi kockami upodablja zgodovinske dogodke in osebnosti.

Dela je bilo za skupnih 881 ur. Največja izmed umetnin je Devinski grad: 600-kilogramsko maketo sestavlja 132.260 kock, gradili so jo 392 ur. Na reprodukciji v merilu 1:45 je mogoče videti detajle, kot so ploščice na grajskem dvorišču, pa valovi, ki butajo ob pečino, in celo rastje na skali pod stavbo. Posebej detajlen je tudi prizor podpisa devinskega sporazuma z dne 6. oktobra 1954. V grajski jedilnici sedijo zavezniški in italijanski vojaki, na mizi so originalni svečniki, na kredenci pa vojaške kape. Kot bi lego figurice res podpisovale mednarodni dogovor.