Pred koncem leta končna postaja spet na Trgu Oberdan

S Tržaškim zalivom in burjo je openski tramvaj eden najbolj prepoznavnih simbolov Trsta, žal pa zaradi administrativnih in političnih izbir že predolgo miruje. Da bi obdržali visoko pozornost občanov in da bi se tramvaj čim prej vrnil na svoje tirnice, so predstavniki Gibanja petih zvezd (G5Z) pripravili peticijo Za openski tramvaj, ki so jo prvič predstavili včeraj pri tramvajski postaji na Trgu Oberdan. Podpise bodo tu začeli zbirati v soboto med 10. in 12. uro. Ob istih urah bodo v nedeljo prisotni na Opčinah pri Obelisku.

Včeraj pa so se nato s sporočilom za medije oglasili tudi iz prevozniškega podjetja Trieste Trasporti in pojasnili časovnico del na tramvajski progi. Njegov ponovni zagon je predviden sredi junija, so zagotovili. Takrat bo končna postaja še vedno na Trgu Dalmazia. V teku je namreč postopek za objavo razpisa za javno naročilo, s katerim bodo imenovali podjetje, ki bo opravilo dela na odseku proge med trgoma Dalmazia in Oberdan ter tudi na tamkajšnji končni postaji. S tem naj bi zaključili do konca tega leta, sočasno pa bo openski tramvaj vozil, so še zapisali.