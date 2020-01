Četrtek, 16. januarja 2020

V glavnem bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme; v višinah bo prisotna visoka koprenasta oblačnost. Sprva bo po nižinah in na obali ponoči in zjutraj še prisotna nizka oblačnost in tudi meglice ali megla, ki pa se bodo razkrojile tekom dneva. Po kotlinah bo prisotna temperaturna inverzija.

Danes bo deloma jasno, občasno bo povečana visoka koprenasta oblačnost. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali pa nizka oblačnost. Proti večeru bo na Primorskem zapihala šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 4 do 11, na Primorskem do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER