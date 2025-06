Na obali in v nižini bo prevladovalo jasno do zmerno oblačno vreme. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Dopoldne bo v hribih jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s kakšnimi plohami in nevihtami. Topleje bo.

Jutri bo sončno. Več spremenljive oblačnosti bo popoldne in zvečer, ko lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.