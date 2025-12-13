VREME
DANES
Sobota, 13 december 2025
Iskanje
Vreme

13. dec. 2025 | 0:01
    $tempAlt.replaceAll('"','').replaceAll('<p>','').replaceAll('</p>','').replaceAll('<br>','').replaceAll('<br/>','').replaceAll('<br />','').trim()
Dark Theme

Sobota, 13. decembra 2025

Nad severnim Atlantikom je globok ciklon, z njim povezana fronta pa valovi prek zahodne Evrope vse do Iberskega polotoka. Nad srednjo Evropo in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. K nam v višinah od vzhoda doteka suh in dokaj topel zrak.

Prevladovalo bo jasno vreme. V Trstu in na kraški planoti bo zjutraj in zvečer verjetno pihala šibka burja.

V višjih legah in na Primorskem bo pretežno jasno, šibka burja bo večinoma ponehala. Po nižinah v notranjosti pa bo precej megle, ki bo povečini vztrajala večji del dneva.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS:

$tempAlt.replaceAll('"','').replaceAll('<p>','').replaceAll('</p>','').replaceAll('<br>','').replaceAll('<br/>','').replaceAll('<br />','').trim()
13. dec. 2025 | 0:01