Sobota, 13. decembra 2025

Nad severnim Atlantikom je globok ciklon, z njim povezana fronta pa valovi prek zahodne Evrope vse do Iberskega polotoka. Nad srednjo Evropo in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. K nam v višinah od vzhoda doteka suh in dokaj topel zrak.

Prevladovalo bo jasno vreme. V Trstu in na kraški planoti bo zjutraj in zvečer verjetno pihala šibka burja.

V višjih legah in na Primorskem bo pretežno jasno, šibka burja bo večinoma ponehala. Po nižinah v notranjosti pa bo precej megle, ki bo povečini vztrajala večji del dneva.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.