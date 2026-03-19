Četrtek, 19. marca 2026

Nad srednjo Evropo in severni Balkan sega območje visokega zračnega tlaka. Odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka se iznad severnega Jadrana in severne Italije pomika proti jugu. Nad naše kraje od vzhoda doteka nekoliko toplejši, a precej vlažen zrak.

Prevladovalo bo lepo in pretežno jasno vreme. V nižinah in na obali bo pihala zmerna burja, ki bo na Tržaškem okrepljena. Burja bo zvečer oslabela.

Danes bo pretežno jasno, v zatišnih legah bo sprva lahko slana. Čez dan se bo v notranjosti prehodno pooblačilo. Veter bo nekoliko oslabel.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.