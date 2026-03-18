V Drevoredu 20. septembra od sobote spet sejem cvetja

Kaj imata opraviti bela polarna medveda s skorajšnjo pomladjo oz. s pisanim cvetjem in rastlinami, ki bodo od sobote preplavili Drevored 20. septembra, med Trgom Bonifacio in Ulico Rossetti? Med desetdnevnim praznikom cvetja v drevoredu bosta bela kosmatinca opozarjala na podnebne spremembe, ki ne prizanašajo nikomur in pred katerimi si ne smemo zatiskati oči. Ozaveščenje o podnebju, o škodi, ki ga povzročamo okolju in živalim, bo rdeča nit letošnjega, že 26. sejma cvetja Trieste in fiore, ki se bo začel v soboto in trajal vse do nedelje, 29. marca, med 9. in 20. uro.

V drevoredu bo svoje pomladne rastline ponujalo nekaj več kot 35 razstavljavcev iz različnih italijanskih dežel in tudi iz tujine (med njimi že stalni Nizozemci s svojimi gomolji in pa angleška gospa z antičnimi vrtnicami brez trnov). Ljubitelji cvetja bodo lahko izbirali med sobnimi in vrtnimi rastlinami, dišavnicami, omamnimi vrtnicami, sadnimi drevesi in grmovnicami, kaktusi, čebulicami in gomolji, pa tudi med opremo za vrt, vazami in dišavami.