Zaletovke v Chionsu osvojile set

ŽENSKA D-LIGA

Chions - Zalet 3:1 (25:18, 25:17, 20:25, 25:19)

Zalet: Olivotti 12, Gulich 20, Karadžić 1, Mbengue 4, Rapotec 7, Regent 2, Movio (L1); Dandri 0, Gargiuolo 0, Oberdan (L2), Lakovič n.v.

Mlade odbojkarice Zaleta so proti Chionsu osvojile en set in se z dolgega medtedenskega gostovanja vračajo brez točk. Varovankam trenerja Bosicha je največ preglavic delal sprejem, saj so nasprotnice servirale izredno močno, ko pa so dobro sprejemale, jim je tudi uspelo zgraditi lepe in dolge akcije. Omeniti moramo, da so gostujoče odbojkarice igrale v okrnjeni postavi, Dajana Lakovič namreč zaradi težav s hrbtom ni vstopila v igro, zaradi izleta pa je bila odstotna tudi Maja Luxa, tako da so priložnost dobile nekatere druge igralke. Kljub temu so se borile in nasprotni ekipi, ki jo tudi sestavljajo mlade odbojkarice, odtrgale set.