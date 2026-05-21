Četrtek, 21. maja 2026

bmočje visokega zračnega tlaka se iznad jugozahodne Evrope počasi širi proti Alpam. Nad našimi kraji se v višinah še zadržuje razmeroma hladen in nestabilen zrak.

Danes bo jasno do rahlo oblačno. Popoldne bo v hribovitem svetu več spremenljivosti tudi z možnimi plohami ali kakšno nevihto. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.