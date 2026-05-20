Giro d'Italia

Narvaez vknjižil že tretjo etapno zmago na letošnjem Giru

Na kolesarski dirki po Italiji v skupnem seštevku ni prišlo do sprememb, še naprej vodi Portugalec Afonso Eulalio

20. maj 2026 | 19:18
    Jhonatan Narvaez je bil v ciljnem sprintu gladko boljši od Enrica Masa (ANSA)
Jhonatan Narvaez, ekvadorski kolesar ekipe UAE Emirates-XRG, zbira etapne zmage na letošnji dirki po Italiji. Najhitrejši je bil tudi v 11., 195 kilometrov dolgi etapi s startom v Porcariju in ciljem v Chiavariju ob Tirenskem morju, kar je že njegova tretja etapna zmaga na dirki. Narvaez je bil v zaključku etape najmočnejši med ubežniki, v boju za zmago je ugnal Španca Enrica Masa (Movistar). Ekvadorec in Španec sta bila na štirih vzponih v zadnjem delu etape najmočnejša člana ubežne skupine, prednost, ki sta si jo nabrala, je zadostovala tudi v ravninskem zaključku, ko so ju lovili Italijan Diego Ulissi (XDS Astana), Avstralec Chris Harper (Pinarello-Q36.5) in Rus Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Na samem vrhu ni prišlo do sprememb. Rožnato majico bo tudi v 12. etapi nosil Portugalec Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious), ki ima 27 sekund prednosti pred prvim favoritom, Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike), z zaostankom minute in 57 sekund je tretji Nizozemec Thymen Arensman (Netcompany INEOS). Jutri je na sporedu 175 kilometrov dolga etapa od Imperie do kraja Novi Ligure.

