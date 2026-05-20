Po trčenju v tovornjak na avtocesti A4 v gorečem avtomobilu umrl voznik

Na avtocesti A4 je danes okrog 15.40 na odseku med Meolom in San Donajem proti Trstu avtomobil BMW X1 silovito trčil v tovornjak s priklopnikom, ki je vozil pred njim. Po trčenju je avtomobil zgorel. Za voznika ni bilo več pomoči, bil je na mestu mrtev.

Na kraju so bili gasilci, ki so požar pogasili, reševalci, osebje družbe Autostrade Alto Adriatico in policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče. Zaradi odstranjevanja posledic nesreče so odsek zaprli in vozila izločali pri San Donaju. Ponovno so ga odprli okrog 17. ure.

V času, ko se je pripetila nesreča, so na omenjenem odseku nastajali zastoji, na kar so opozarjali elektronski panoji.