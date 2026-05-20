Na Kobariškem v torek s ceste zdrsnil avtobus

Na lokalni cesti med naseljema Ladra in Kamno v občini Kobarid je v torek pozno popoldne s ceste zdrsnil avtobus in se nagnil nad brežino proti strugi reke Soče. V času prometne nesreče je bilo na avtobusu pet potnikov, nihče od udeleženih pa ni bil poškodovan, so sporočili z novogoriške policijske uprave.

Kot so pojasnili, so tolminski policisti ugotovili, da je 37-letni voznik avtobusa vozil po lokalni cesti iz Kobarida proti naselju Kamno. Med vožnjo na omenjeni relaciji mu je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala voznica osebnega avtomobila. Vozili sta se pred srečanjem najprej ustavili, nato pa je voznik avtobusa ponovno speljal proti naselju Kamno.

Ker pri tem na smernem vozišču, kjer prometni pasovi niso označeni, ni vozil na zadostni razdalji od desnega roba vozišča, je z desnimi kolesi zapeljal na travnato bankino ob vozišču, ki se spušča proti reki Soči. Avtobus je zdrsnil, nasedel na podvozje in se v celoti nagnil nad brežino proti strugi reke Soče. V času prometne nesreče je bilo na avtobusu pet potnikov, nihče od udeleženih pa ni bil poškodovan.

Na kraj dogodka so ob policistih prišli tudi kobariški gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in avtobus zvlekli nazaj na cestišče. Policisti zdaj okoliščine prometne nesreče in ugotavljajo, ali je voznik avtobusa morda storil kaznivo dejanje ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.