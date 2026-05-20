Dokončno so jim zasegli 2,5 milijona premoženja

Devet let po prodaji tržaškega podjetja Depositi costieri Trieste Spa , ki je razkrila vpletenost neapeljske kamore v poslovanje tržaškega pristanišča, je sodna zgodba dobila še en epilog: končno zaplembo premoženja v vrednosti 2,5 milijona evrov. To je bilo v lasti dveh podjetij in štirih oseb, ki so bile pravnomočno obsojene zaradi davčnih kaznivih dejanj, utaje trošarin na gorivu in »pranja denarja«. Ukrep so danes izvedli inšpektorji finančne policije v Trstu po tem, ko je vrhovno sodišče zavrnilo priziv štirih obsojencev zoper drugostopenjsko obsodbo.

Preiskovalna dejavnost se je začela, ko so leta 2017 poslovneži iz Kampanje kupili močno zadolženo podjetje Depositi costieri, ki je do takrat odigralo pomembno vlogo v tržaški luki, kjer je delovalo na področju skladiščenja in prevoza naftnih derivatov.

