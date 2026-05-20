Za več medovitih rastlin in manj pesticidov

Društvo slovenskih čebelarjev Trst je letošnji svetovni dan čebel – ta je na vrsti danes – v družbi šolarjev in devinsko-nabrežinske občine praznovalo na Trgu sv. Roka v Nabrežini. Po posaditvi lipe in ob nastopih otrok je bilo na prireditvi poudarjeno, da so čebele dragocene opraševalke, ki jih moramo negovati, saj je od njih odvisno zdravje okolja, v katerem živimo.

Člani društva so z županom Igorjem Gabrovcem najprej posadili lipo na območje jusarskega parkirišča ob glavni cesti, nato se je dogajanje preselilo na bližnji vaški trg, kjer so organizatorji sprejeli otroke iz nabrežinskega otroškega vrtca ter nabrežinske in šempolajske osnovne šole. Predsednica čebelarskega društva Vlasta Novak je spomnila, da se svetovni dan čebel vsakega 20. maja praznuje na predlog Slovenije, ki ga je leta 2017 z glasovi predstavnikov skoraj dvestotih držav sprejela Organizacija združenih narodov. Izpostavila je krhko ravnovesje, ki vlada v naravi, ter ključno vlogo opraševalcev in med njimi čebel: »Kjer so čebele zdrave, je okolje čisto. Skrb zanje je skrb za naš planet,« je opozorila in pozvala k izogibanju nepotrebni uporabi škodljivih pesticidov.

Župan Gabrovec je bil zadovoljen, da je bila devinsko-nabrežinska občina razglašena za čebelam prijazno občino, napovedal je tudi, da bodo vsako leto 20. maja posadili po eno novo drevo. Otroci iz nabrežinskega vrtca so pod vodstvom Aljoše Saksida zapeli nekaj »čebeljih« pesmi, sledil je pevski nastop učenk in učencev nabrežinske šole Virgila Ščeka z učiteljico Dunjo Grgič, učenke in učenci šempolajske šole Stanka Grudna pa so po vodstvom učiteljice Katje Sardo zaplesali čebelji ples ter nato recitirali poezijo, ki so jo sami sestavili. Na ogled je bila tudi razstava risb na temo čebel, risbo male Maje Pipan pa so izbrali za izdelavo logotipa, ki je krasil majčke, posvečene temu posebnemu dnevu. Otroci so ob koncu prejeli kazalke in semena medovitih rastlin, s katerimi bodo čebelicam gotovo pomagali pri njihovem delu.