Četrtek, 21. novembra 2024

Dopoldne bo pretežno jasno in mrzlo vreme. Čez dan se bo oblačnost gostila. Zvečer se bodo pojavile padavine, ki bodo zmerne do znatnejše. Meja sneženja bo sprva nizka okoli 200-300 m, tudi v nižinskem pasu bo možen sneg. Ponoči pa bo na obalnem območju zapihal in se krepil južni veter in meja sneženja se bo v Predalpah dvignila do okoli 800 m, v notranjosti alpskih dolin pa do 400-500 m.

Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo pooblačilo. Zvečer se bodo začele pojavljati padavine. Sprva bo po nižinah večinoma snežilo, v noči se bo meja sneženja od juga začela dvigati.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.