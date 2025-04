Pomladno vzdušje bo prehodno prekinil severni zrak

Pomladno vzdušje se bo nadaljevalo do vključno sobote. Najvišje dnevne temperature so danes v FJK ob sončnem vremenu ponekod presegale 20 stopinj Celzija. Najtopleje je bilo v Čedadu, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila 22 stopinj Celzija in na Goriškem, kjer so se temperature zadrževale okrog 21 stopinj Celzija. Drugod, zlasti ob morju, so bile nekoliko nižje.

Povečini sončno in prijetno toplo vreme se bo nadaljevalo tudi jutri in v soboto.

Od nedelje bo naše kraje oplazil za ta čas mrzel severni zrak, ki se bo po vzhodnem robu anticiklona spuščal proti Balkanu. Prehodno bo tudi proti nam pritekal občutno hladnejši zrak.

V nedeljo bo ob vdoru mrzlega zraka prehodno nekaj krajevne nestanovitnosti in se bo ponekod povečala oblačnost. Omembe vrednih poslabšanj ne gre pričakovati, mestoma pa bi lahko padlo nekaj kapelj dežja.

Zapihala bo zmerna do močna burja, temperatura se bo spuščala. Nedeljske večerne temperature bodo nižje od jutranjih.

Noč na ponedeljek bo za ta čas mrzla. Pihala bo povečini zmerna burja.

V ponedeljek zjutraj bodo temperature marsikje v nižinah in na Kraški planoti okrog ničle, ob morju okrog 5 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 10 stopinj Celzija, torej v primerjavi z današnjimi za kakih 10 stopinj Celzija nižje.

V torek in sredo bo povečini zmerno do pretežno oblačno in rahlo topleje.