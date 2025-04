Na openskem strelišču pred 81 leti padlo 72 talcev

V teh dneh, ko od vsepovsod bliska in grmi od vojnih spopadov in ko se hkrati zgrinjajo novi temačni oblaki, napovedovalci novih spopadov, nas zgodovinski spomin, kot pomembno svarilo pred grozotami vojne, popelje v tisto krvavo pomlad pred 81 leti, ko se je nad našimi kraji na najbolj krut način zgrnilo nasilje na smrt ranjene, a prav zato še bolj podivjane fašistične in nacistične zveri.

Krvavo obračunavanje se je leta 1944 začelo 7. marca, ko so nacisti na glavni cesti, današnji Narodni ulici, nekaj korakov stran od tramvajske postaje, obesili partizansko kurirko Rozalijo Kos Kocjan - Guličevo, mater šestih otrok.

Ljudje so bili še pod vtisom grozljive smrti Matere Korajže, ko je prve aprilske dni treščila mednje nova tragedija. Prav na današnji dan pred 81 leti, 3. aprila 1944, so nacistični krvniki iz koronejskih zaporov pripeljali na opensko strelišče 72 talcev slovenske, hrvaške in italijanske narodnosti ter jih iz maščevanja za partizanski atentat v openski kinodvorani, v katerem je umrlo sedem nemških vojakov, postrelili na robu vasi, zraven kraja, kjer so nekaj let prej fašisti po odločitvi posebnega sodišča usmrtili obsojence z drugega tržaškega procesa. Za vsakega padlega nemškega vojaka so, po zgledu poboja v Ardeatinskih jamah pri Rimu, umorili deset nedolžnih ljudi. Iz tega smrtnega objema se je čudežno rešil le devetnajstletni Stevo Rodić iz Drvarja. Trupla so naslednje dni zažgali v Rižarni in s tem prvič preizkusili tamkajšnjo krematorijsko peč.

Kot da ni bilo na Opčinah tiste dni že dovolj krvi, je par tednov kasneje prihrumela smrt iz zraka. Dne 20. aprila so namreč priletela ameriška letala, da bi bombardirala nemške vojaške postojanke, toda iz neznanih vzrokov je del smrtonosnega tovora zgrmel na vaške hiše ter povzročil med domačini 41 smrtnih žrtev in 32 ranjenih, da o razvalinah ne govorimo. Tri dni kasneje je sledil še pokol v Ulici Ghega, kjer so, podobno kot v openskem primeru, nacisti po atentatu v menzi palače Rittmeyer, v katerem je bilo ubitih pet nemških vojakov, obesili 51 talcev.

Na vse te dogodke se bodo spomnili v nedeljo, 6. aprila, ko bo pred spomenikom umorjenim talcem ob openskem strelišču vsakoletna spominska svečanost. To bo priložnost, da se resno zamislimo ne le nad tragično preteklostjo, prepolno gorja, trpljenja in smrti, pač pa tudi nad današnjim časom, ki ne ponuja veliko dobrih obetov, ko se od vsepovsod dvigajo mračne sence vojne, se spet prebujajo fašistične in nacistične teorije in prakse, ko neizprosno bledijo vrednote demokracije, svobode, enakosti, sožitja in družbene pravičnosti, za katere se je žrtvovalo nešteto borcev po vsem svetu.

Na nedeljski svečanosti, ki se bo začela ob 15. uri, bodo spregovorili zgodovinarka Marta Verginella v slovenskem jeziku, zgodovinar Franco Cecotti v italijanskem, in književnik Milan Rakovac v hrvaščini. Svečanosti bo predsedovala Anika Bajc Rovis. Kot običajno bosta nastopila Moška vokalna skupina Stane Malič z Opčin pod vodstvom Davida Žerjala in Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, ki ga vodi Pia Cah. Nastopil bo tudi igralec Igor Rojc s priložnostnim recitalom.