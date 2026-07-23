Četrtek, 23. julija 2026

Od zahoda se je nad Alpe in naše kraje prehodno razširilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah od severozahoda k nam doteka nekoliko toplejši in prehodno bolj suh zrak.

Danes dopoldne bo spremenljivo oblačno. Sprva bodo možne krajevne padavine. Čez dan se bo delno razjasnilo. Zvečer se bo spet pooblačilo, možne bodo plohe in nevihte. Nekatere nevihte bodo lahko močnejše. Pozno zvečer bo na obali in na vzhodu pihala zmerna do okrepljena burja.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.