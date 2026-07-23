Petek, 24. julija 2026

Jutri bo pretežno jasno. Ohladilo se bo. Na obali bo pihala zmerna burja. Čez dan bo v hribih in na vzhodu zmerno oblačno. Pihali bodo krajevni vetrovi, ki bodo lahko tudi okrepljeni.

Jutri se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem povečini šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.