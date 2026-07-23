VREME
DANES
Četrtek, 23 julij 2026
Iskanje
Vreme

Petek, 24. julija 2026

Spletno uredništvo |
23. jul. 2026 | 0:01
    Petek, 24. julija 2026
Dark Theme

Jutri bo pretežno jasno. Ohladilo se bo. Na obali bo pihala zmerna burja. Čez dan bo v hribih in na vzhodu zmerno oblačno. Pihali bodo krajevni vetrovi, ki bodo lahko tudi okrepljeni.

Jutri se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem povečini šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: