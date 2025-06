Danes dopoldne bo jasno. Čez dan bo na obali in v nižini sončno, v hribih pa spremenljivo oblačno. V Predalpah in na obali bo vroče, v nižini pa soparno. Na obali bo pihal morski veter. Popoldne se bodo v hribih pojavljale nevihte, ki se bodo zvečer pojavljale tudi na obali in v nižini.

Danes bo pretežno jasno, vroče in do večera suho. Zapihal bo južni do jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.