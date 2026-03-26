Četrtek, 26. marca 2026

Nad severno Evropo je globoko ciklonsko območje. Hladna fronta se od severozahoda bliža Alpam in bo ponoči dosegla Slovenijo. Pred njo doteka k nam od jugozahoda razmeroma topel zrak.

Zjutraj se bodo ob morju pojavljale znatne padavine, možne bodo tudi nevihte. V hribih bo močno snežilo. Meja sneženja se bo naglo spuščala do okoli 300 m, zapihal bo močan severnik. Močno se bo ohladilo.

Zjutraj bo najmočneje snežilo na Notranjskem in Kočevskem. Čez dan bodo padavine slabele in predvsem na zahodu in severu tudi ponehale. Pihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Občutno hladneje bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.