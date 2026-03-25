Sinigoi na 23. mestu v finalu evropskega pokala

Nabrežinska alpska smučarka Caterina Sinigoi (letnik 2003) je danes nastopila na slalomski tekmi v finalu evropskega pokala v avstrijskem Schladmingu. Članica slovenske reprezentance in SK Gorica se je uvrstila na 23. mesto (+ 3,51). Zmagovalka današnjega slaloma je Italijanka Giulia Valleriani (letnik 2004), ki je bila skoraj sekundo boljša od drugouvrščene Avstrijke Natalie Falch. V prvi dvajseterici je bilo kar sedem italijanskih oziroma južnotirolskih smučark. Slovenka Lila Grace Lapanja je bila danes 14. (čas + 2,72). Sinigoi bo v petek nastopila še na državnem prvenstvu v Kranjski Gori. Na sporedu bo veleslalom. V ponedeljek pa še slalom.