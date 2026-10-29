Četrtek, 29. oktobra 2026

Vremenska fronta se razprostira od Alp, prek dela srednje in vzhodne Evrope, vse do Skandinavije. Nad zahodno Evropo se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Od severa v višinah nad naše kraje doteka bolj vlažen zrak.

Dopoldne bo pretežno oblačno vreme. Na območju Trbiža bo dopoldne možna nizka oblačnost. Popoldne bo na vzhodu le zmerno oblačno. Ob morju bo pihala zmerna burja.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, na zahodu bo več jasnine. Ponekod v notranjosti bo zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.