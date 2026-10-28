V Vrtojbi prijeli štiri tatove s prikolico in mini bagerjem

Uslužbenci Finančne uprave Republike Slovenije so 15. oktobra v zgodnjih popoldanskih urah na območju nekdanjega mejnega prehoda v Vrtojbi ustavili štiri državljane Romunije, ki so se prevažali s kombijem, na katerega je bila pripeta prikolica, na njej pa je bil naložen delovni stroj. Tako prikolica kot delovni stroj sta bila ukradena dan prej v Franciji, poročajo Primorske novice.

Štirje moški, stari 24, 28, 31 in 52 let, so se prevažali s kombijem znamke Mercedes-Benz Sprinter z romunskimi registrskimi tablicami. Po do zdaj zbranih podatkih policistov sta bila prikolica in mini bager znamke volvo, ki je bil naložen na njej, ukradena 14. oktobra v Franciji. Prikolica je imela nameščeno registrsko tablico, ki ji je pripadala, vendar je bila ta prenarejena (ena od črk registrske oznake je bila spremenjena).

Policisti so o ugotovitvah obvestili preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko. Vsem štirim osumljencem so odvzeli prostost, nato pa so jih 17. oktobra s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj tatvine in ponarejanja listin privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Po zaslišanju je preiskovalni sodnik zoper vse štiri osumljence odredil pripor.