»Banka nikoli ne zahteva podatkov po telefonu, ne nasedajte lažnemu osebju«

»Spoštovani, obveščamo vas, da poteka poskus telefonske prevare preko predhodno posnetega klica, za katerega se zdi, da prihaja z interne številke banke. Prosimo vas, da ste še posebej pozorni in da ne posredujete osebnih podatkov, dostopnih ali avtentikacijskih kod, prav tako ne izvajajte operacij po navodilih klicatelja. Če prejmete takšen klic, vas prosimo, da ne sledite zahtevam in takoj prekinete klic. Varnost vaših podatkov in prihrankov je ključnega pomena. V primeru dvoma ali za preverjanje pristnosti sporočila, kontaktirajte banko izključno preko uradnih kanalov.«

S tem sporočilom Zadružna kraška banka Trst Gorica na svojih spletnih kanalih opozarja na goljufijo spretnih prevarantov, ki so v teh dneh pod svoj drobnogled postavili stranke slovenske in drugih italijanskih zadružnih kreditnih bank. Izbrano žrtev pokličejo s številko poslovalnice banke, kjer ima odprt račun, ter jo opozorijo, da je prišlo do neavtoriziranega plačila, ki ga je treba blokirati. Od starejših žrtev zahtevajo podatke o računu, na primer kode, mlajše sogovornike pa povabijo, naj med klicem vklopijo zvočnik in odprejo bančno aplikacijo, da skupaj pogledajo zadnje premike na računu. »Banka nikoli ne zahteva nobenih podatkov po telefonu ali po drugih neuradnih kanalih,« je včeraj za Primorski dnevnik spomnila direktorica ZKB Emanuela Bratos, ki se je bila pravkar sestala z vodstvom banke, da bi se pogovorili, kako najbolje ukrepati ob tovrstnih prevarah. »Denar je na banki na varnem. Res pa je, da je primerov poskusov prevar, povezanih s strankami zadružnih bank, v teh dneh veliko. Pravilo, ki ga vedno ponavljamo vsem strankam in na vseh komunikacijskih kanalih, je, naj ne nasedajo. Banka ne sprašuje zasebnih podatkov po telefonu ali elektronski pošti. Isto velja za policijo in karabinjerje.«

Pomembno je, so dodali iz vodstva ZKB, da med klicem ne izgubimo razsodnosti. Prevaranti so zelo spretni in dejstvo, da se na telefonu prikaže številka poslovalnice, lahko vsakogar zmede. A prevarant se predstavi z izmišljenima imenom in priimkom, se dela, da pozna poslovalnico, kjer ima žrtev račun, a na natančnejša vprašanja, ne odgovarja. Iz pričevanj izhaja, da v primeru negotovosti, prevarant žrtve prepričuje, naj preverijo telefonsko številko poslovalnice na spletni strani, a kot rečeno, številko zlahka klonirajo. »Žrtve niso samo starejši in šibkejši ljudje. Spretnost prevarantov prelisiči tudi mlajše,« so dodali iz banke.