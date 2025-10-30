Četrtek, 30. oktobra 2025

Šibko območje visokega zračnega tlaka nad jugovzhodno Evropo slabi. Z jugozahodnimi vetrovi k nam doteka vse bolj vlažen in topel zrak.

Oblačno bo z zmernimi padavinami, ki bodo verjetnejše dopoldne. Na vzhodu bo dež lahko znaten do bolj obilen, vmes bodo možne tudi nevihte. Ob morju bo pihal zmeren jugo.

Večinoma oblačno bo, le na vzhodu se bo oblačnost občasno trgala. Padavine na zahodu se bodo okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Veter bo popoldne oslabel.