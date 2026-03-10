Novi predlog združevanja ravnateljstev

Administrativna združitev ravnateljskih mest in mest vodje uprave na šestih slovenskih šolah na Tržaškem, kjer bi na koncu, čeprav ni predvideno nobeno zapiranje kake šole, ostali dejansko z dvema samostojnima višjima šolama in štirimi večstopenjskimi, v deželnem merilu pa bi se število samostojnih šol zmanjšalo s 14 na enajst.

To je predlog v okviru preureditve šolske mreže v triletju 2027-2030, ki ga bodo člani Deželne šolske komisije za izobraževanje v slovenskem jeziku (v nadaljevanju Deželne šolske komisije) obravnavali na zasedanju, ki ga je za 12. marec sklicala generalna direktorica Deželnega šolskega urada za Furlanijo - Julijsko krajino Daniela Beltrame. Predlog predvideva, da bi Humanistični in družbeno-ekonomski licej Antona Martina Slomška pripojili Liceju Franceta Prešerna, Tehniški zavod Žige Zoisa Izobraževalnemu zavodu Jožefa Stefana, Večstopenjsko šolo Sv. Jakob pa VS Vladimirja Bartola pri Sv. Ivanu. Cilj naj bi bil krepiti upravno in računovodsko učinkovitost ter preseči kritičnosti zaradi pomanjkanja ravnateljev.

Proti temu predlogu je 29 političnih predstavnikov, pripadnikov civilne družbe, ravnateljev, profesorjev, sindikalnih predstavnikov ter predstavnikov staršev in dijakov na čelu s prvopodpisano senatorko Tatjano Rojc na predstavnike italijanske in slovenske države ter Deželnega šolskega urada naslovilo pismo, v katerem se zavzemajo za ohranitev sedanjega števila ravnateljskih mest in vodij uprav, za razpis novih ravnateljskih mest ter za nadaljnji obstoj sedanje mreže slovenskih šol v Italiji.

Podpisniki ugotavljajo, da je krčenje ravnateljstev začetek združevanja slovenskih šol in siromašenja šolske ponudbe, dalje, da so slovenske šole v Italiji mednarodno zaščitene, da je obstoječa šolska ponudba v slovenskem jeziku nujna in potrebna za manjšino, da slovenske šole obiskuje zadostno število učencev in dijakov ter da se je Deželna šolska komisija leta 2023 že izrazila proti združevanju šol. Opozarjajo tudi, da kljub pomanjkanju ravnateljev od leta 2018 ni bil razpisan noben natečaj za ravnatelje slovenskih šol ter poudarjajo tudi bistveno vlogo Deželne šolske komisije, ki je med drugim pristojna za izdajanje obveznega in obvezujočega mnenja v zvezi z mrežo šol s slovenskim učnim jezikom.

Da je predlog združevanja ravnateljstev nesprejemljiv, meni tudi deželni predsednik stranke Slovenska skupnost Damijan Terpin, ki pričakuje, da ga bodo člani Deželne šolske komisije na napovedani seji zavrnili. Drugače je Terpin generalno direktorico Beltrame tudi pozval, naj prekliče predlagani ukrep in omogoči predhodna posvetovanja z ministrstvom za izobraževanje, tudi v luči hude zaskrbljenosti v slovenski narodni skupnosti in pričakovane reakcije Republike Slovenije na diplomatski ravni.