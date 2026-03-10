Desna koalicija v bran vodji kabineta, za katero je sodstvo »kot strelski vod«

Nobenega opravičila ne gre pričakovati od Giusi Bartolozzi, vodje kabineta pravosodnega ministra Carla Nordia, ki je v neki oddaji dejala, da »dokler se te sodstvo ne dotakne, tega ne razumeš, zato pozivam vse državljane, ki so to občutili na svoji koži – glasujte ‘da’ in znebili se bomo sodstva, ki je kot strelski vod«. Desna koalicija je včeraj strnila vrste in zaščitila tesno sodelavko ministra Nordia, preiskovano zaradi izpustitve libijskega generala Almasrija (zaradi česar je zatrdila, da bo pobegnila iz države), češ da je res šlo za neposrečeno izjavo, a da je zadeva s tem tudi končana.

Zaradi izjav se je na Bartolozzi, ki je po poklicu sodnica, usul plaz kritik, zahtev po opravičilu in tudi odstopu. Zadrega je bila precejšnja, baje je bila premierka Meloni zaradi tega zelo nejevoljna. Nordio je sprva obljubil opravičilo, namesto tega pa je prišlo le pojasnilo, da besede niso letele na celotno sodstvo, pač pa le na »nekatere« sodnike, ki da so spolitizirani.