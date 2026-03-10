Projekt žičnice bolj krhek kot kadar koli prej

Mestni svet je na ponedeljkovi seji, kot je bilo pričakovano, zavrnil svetniški predlog za ustavitev projekta kabinske žičnice. Vendar pa glasovanje odraža še nekaj pomembnejšega: projekt je zdaj politično bolj krhek kot kadar koli prej, ujet med razdeljeno mestno politiko, sodne postopke in odprta vprašanja glede državnega financiranja.

Predlog, ki ga je vložil Francesco Russo (DS) in ki je pridobil oznako nujnosti s pomočjo Lige in Bratov Italije (ki so se vzdržali glasovanja), ti so se hoteli maščevati koalicijski partnerici Naprej, Italija, je zahteval ustavitev projekta. Za ta predlog je glasovalo 13 opozicijskih mestnih svetnikov, proti pa 19. Angela Brandi, Alberto Polacco in Michele Babuder iz stranke Naprej, Italija (Lorenzo Giorgi je bil odsoten) se glasovanja niso udeležili. Čeprav ta odločitev sama po sebi ni vplivala na končni izid, ima pomemben politični pomen.

Če bi Naprej, Italija ob prisotnosti Lorenza Giorgija glasovala za Russov predlog (v tem primeru bi ogrozila obstoj mestne vlade), bi bil izid lahko izenačen (19 proti 19). Do takšnega izida bi lahko prišli, če bi se glasovanja udeležila Stefano Ukmar in Luca Salvati, ki sta sejo zapustila prej. Ukmar je namreč na ta način izrazil nestrinjanje z ravnanjem kolegice Rosanne Pucci. Ta je po njegovem nastopu, med katerim je povabil somišljenike, naj ne razpravljajo, ker to naj ne bi imelo v tem političnem teatru nobenega smisla, in naj takoj preidejo na glasovanje, uprizorila zabaven, a zmotljiv šov, ki je samo še povečal napetosti. Pomembno je omeniti, da tudi v primeru morebitne »zmage« Russovega predloga ne bi prišlo do dejanske ustavitve projekta. Mestni svet bi moral sprejeti poseben sklep za ustavitev, kar bi bilo skoraj nemogoče, saj je administrativni postopek z vsemi zapleti že v teku.