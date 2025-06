Četrtek, 5. junija 2025

Nad severnim Atlantikom je ciklon. Hladna fronta se pomika čez zahodno Evropo proti Alpam. Pred njo z jugozahodnikom k nam doteka topel in razmeroma suh zrak.

V hribih bo oblačno, v nižini pa spremenljivo. Na obali bo rahlo oblačno. Popoldne bo v hribih lahko deževalo. Na obali bo pihal južni ali jugozahodni veter, v hribih pa južni.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne predvsem na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne v severozahodnih krajih okoli 23, drugod od 27 do 31 stopinj C.