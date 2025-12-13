V FJK sončen in za ta čas (zelo) topel konec tedna

Pod vplivom solidnega anticiklona bo konec tedna v FJK povečini sončen in za ta čas nadpovprečno topel. Najvišje dnevne temperature bodo danes v nižinah in ponekod na Kraški planoti dosegle do okrog 17 stopinj Celzija ali tudi kaj več in se bodo mestoma približale dolgoletnim rekordom. Živo srebro se zadržuje več stopinj Celzija nad dolgoletnim povprečjem. V Zgoniku je denimo ob 11. uri meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila kar 16,1 stopinje Celzija ob nizki 35-odstotni relativni vlagi. V Boljuncu se je živo srebro ob isti uri dotaknilo 15,9 stopinje Celzija.

Toplo je tudi v gorah, kjer je živo srebro povečini tudi v nočnih urah ostalo nad lediščem.

Popoldne bo povečini sončno z morebitno občasno krajevno zmerno oblačnostjo.

Tudi jutri se bo nadaljevalo podobno vreme, dnevne temperature pa bodo za kakšno stopinjo Celzija nižje.

V ponedeljek se bo še nadaljevalo podobno vreme, od torka pa bo anticiklon oslabel in se bo našim krajem približal bolj vlažen zrak. V torek že kaže na bolj oblačno vreme z morebitnim krajevnim rosenjem. V sredo se bo možnost za manjše občasne krajevne padavine nekoliko povečala.