Vzgajali bodo bodoče politične kadre

Pokrajinski odsek Demokratske stranke stopa v leto 2026 z jasnim sporočilom: dobra politika se začne z znanjem. Vodstvo stranke je pripravilo ambiciozen program političnega izobraževanja, ki želi iz lokalnih članov in podpornikov oblikovati novo generacijo odgovornih in strokovno podkovanih voditeljev. Sedem srečanj, sedem rajonov in ena ideja - politika ni improvizacija, temveč resno delo in zaveza skupnosti.

To izhaja iz včerajšnjega srečanja na pokrajinskem sedežu Demokratske stranke v Ul. Geppa, kjer je sekretarka Maria Luisa Paglia skupaj s Štefanom Čokom, Giovannijem Barbom in Manuelo Mandler pojasnila, zakaj so si zamislili novo strukturirano pot političnega izobraževanja. Kdor upravlja ali namerava kandidirati za javno funkcijo, mora poznati delovanje javne uprave in zakonodajo, saj je prav znanje tisto, kar loči improvizacijo od dobre politike in propagando od resnega, profesionalnega upravljanja, je rekla Paglia.

Koordinator Foruma političnega izobraževanja Štefan Čok je razložil, da je program usposabljanja namenjen članom, podpornikom in vsem, ki bodo na lokalnih volitvah 2027 želeli aktivno prispevati k razvoju mesta. Od januarja do junija bo potekalo sedem srečanj, na katerih bodo v fokus postavili različne teme. Predavatelji - priznani strokovnjaki in izkušeni lokalni politiki - bodo predstavili ključne tematske sklope, ki zajemajo delovanje občinskega aparata, proračun, socialne politike, mlade, decentralizacijo, prostorsko načrtovanje in gospodarstvo.