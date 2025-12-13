V Guminu gorelo stanovanje

Gasilci videmskega poveljstva so včeraj ob 22.12 posredovali v Guminu, kjer je zagorelo stanovanje v prvem nadstropju manjše stanovanjske stavbe. Štiri osebe, ki živijo v njem, so pravočasno odšle na varno in so jih iz preventivnih razlogov reševalci službe za nujno medicinsko pomoč prepeljali v bolnišnico. Gasilci so celotno stavbo evakuirali, požar so pogasili in preprečili, da bi se ogenj razširil še na ostala tri stanovanja. Po pogasitvi so stanovanje, ki je gorelo in celotno stavbo zavarovali ter bonificirali. Nazadnje so preverili še morebitno prisotnost strupenih plinov. Ostali stanovalci so se ob koncu posredovanja lahko vrnili v stanovanja. Vzroke požara še preverjajo. Ugotovili so, da se je sprožil v prostoru, kjer je pralnica.