Ćetrtek, 6. avgusta 2026

Nad južnim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Nekoliko hladnejši atlantski zrak je dosegel zahodno Evropo in se le počasi pomika proti Alpam. Nad našimi kraji se ob šibkih vetrovih še zadržuje zelo topel in suh zrak.Danes dopoldne bo rahlo oblačno. Popoldne bo spremenljivo z možnimi plohami in nevihtami, ki bodo verjetnejše v hribih. Zvečer bo pihal severni do severovzhodni veter. Vroče bo. Temperature bodo nad dolgoletnim povprečjem.

Danes bo povečini jasno. Popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.