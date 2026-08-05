Na avtocestnem izvozu pri Trebčah zgorel avtomobil (VIDEO)

Gasilci so okrog 19. ure posredovali na avtocestnem priključku v smeri Trsta, kjer je na izvozu pri Trebčah zgorel avtomobil. Ogenj ga je povsem uničil, na srečo pa se nihče ni poškodoval. Gost dim je bil viden daleč naokrog. Po neuradnih informacijah je voznik avtomobila zadel v kamen na cestišču, vozilo se je prevrnilo in vnelo, voznik pa je uspel sam izstopiti iz avta. Ognjeni zublji so zajeli tudi bližnjo travnato površino. Gasilci so ogenj kmalu ukrotili in požar pogasili. Zavarovali so območje in odpravili posledice nesreče.