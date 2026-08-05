Vseh 240 zaposlenih se bo v tovarno vrnilo prihodnje leto

V prvih šestih mesecih tega leta je boljunska tovarna tovornih vagonov Innoway poslala na tire 170 vagonov, z naslednjim letom naj bi letna proizvodnja dosegla število tisoč. Takrat naj bi tudi končno zaposlili vse nekdanje zaposlene v boljunski tovarni ladijskih motorjev Wärtsilä, ki jo je prevzel Innoway. Danes je na ministrstvu za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo zasedalo omizje, ki nadzoruje napredovanje Innowayevih načrtov, po nekaj zapletih kaže, da na obzorju ni neviht.

Družba Innoway je nastala kot partnerstvo med švicarsko-italijanskim ladjarskim orjakom MSC in avstrijsko družbo Innofreight. Novo podjetje je prevzelo veliko večino območja pri Boljuncu, kjer je do svoje selitve na domača finska tla domovala Wärtsilä. Innoway se je pri tem obvezal, da bo tudi ponudil nova delovna mesta delavcem, ki so se po prekinitvi proizvodnje ladijskih motorjev znašli na prepihu. Po prevzemu tovarne leta 2024 so bili obeti za prihodnost dobri, v začetku tega leta pa je družba za nekaj dni poslala nekatere zaposlene na čakanje na delo zaradi težav v dobavnih verigah. Sindikati so takrat podvomili tudi o načrtovanih naložbah podjetja.

Po današnjem zasedanju omizja je ozračje očitno veliko bolj sproščeno. Kot so poudarili iz sindikatov FIM CISL, FIOMCGILin UILM, je pri Innowayu trenutno 127 od 240 zaposlenih pri Wärtsili. Do jeseni naj bi se število vzpelo na 150, do januarja na 170. Vseh 240 nekdanjih zaposlenih pa naj bi prešlo pod okrilje Innowaya do julija 2027. Trojica kovinarskih sindikatov je predstavnikom podjetja včeraj priznala korake naprej pri udejanjanju industrijskega načrta, izpostavili pa so potrebo po tem, da se ga izpelje v celoti. Innoway so še pozvali, naj izpolni obljube glede naložb. Sprva je bilo namreč predvidenih sto milijonov evrov investicij, zaenkrat pa je podjetje vložilo približno polovico te vsote.