Četrtek, 8. oktobra 2026

Nad zahodno Evropo je nastalo plitvo ciklonsko območje, območje visokega zračnega tlaka nad Balkanom pa je oslabelo in se odmaknilo proti vzhodu. Z jugozahodnikom k nam doteka dokaj topel in postopno bolj vlažen zr

Danes bo oblačno z znatnimi padavinami in tudi nevihtami. Ohladilo se bo.

Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.