V Furlaniji - Julijski krajini je bilo leta 2025 redno zaposlenih 19.009 gospodinjskih delavcev, ki so delali za 18.963 družin. Kar 77,6 odstotka oziroma 14.745 jih je skrbelo za starejše in druge pomoči potrebne osebe, preostalih 4264 (22,4 odstotka) pa je opravljalo gospodinjska dela. Podatke je včeraj v Trstu predstavil Massimo De Luca, direktor opazovalnice gospodinjskega dela Domina ob objavi osmega letnega poročila o tem področju. Predstavitvi je prisostvovala tudi Alessia Rosolen, ki je v deželni vladi pristojna za delo.

Ženske predstavljajo kar 94,7 odstotka zaposlenih v gospodinjskem delu, skoraj 70 odstotkov delovne sile pa prihaja iz tujine, pri čemer izrazito prevladujejo ljudje iz vzhodnoevropskih držav. Povprečna starost zaposlenih v gospodinjskem delu se zvišuje, je bilo slišati na včerajšnji predstavitvi, trenutno znaša 54,3 leta. V 44 % primerov gre za primere, ko osebe tudi živijo pri družinah oz. gospodinjstvih, kjer so zaposleni. Furlanija - Julijska krajina je po deležu teh na drugem mestu v Italiji.Največ gospodinjskih delavcev je zaposlenih na Videmskem (8864 oz. 46,6 %), sledijo Pordenonska (4801), Tržaška (3418) in Goriška (1926). Gospodinjstva v FJK za pomoč na domu letno porabijo 198 milijonov evrov, od tega 155 milijonov za plače. Skupna dodana vrednost celotnega sektorja gospodinjskega dela v FJK je ocenjena na 435 milijonov evrov, kar predstavlja en odstotek deželnega BDP.

Rosolen je ob predstavitvi poudarila, da FJK izstopa po številu rednih zaposlitev v gospodinjstvih. Za podporo oskrbi na domu je dežela družinam namenila 54 milijonov evrov in poskrbela za usposabljanje 700 oskrbovalcev. Rosolen je ob tem še poudarila nujnost krepitve storitev za pomoč družinam zlasti na podeželju in v gorskih občinah.