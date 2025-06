Nedelja, 1. junija 2025

Nad južno Evropo in nad Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam ob šibkih severozahodnih vetrovih doteka topel in suh zrak.

Dopoldne bo jasno do zmerno oblačno vreme; popoldne se bo v hribih razvilo nekaj kopaste oblačnosti in bodo možne krajevne plohe in kratkotrajne nevihte, ki bodo verjetnejše proti Cadoreju in Comelicu. Vetrovi bodo rahli in lokalnega značaja.

Sončno bo, popoldne bo predvsem na severu nekaj zmerne oblačnosti. Zapihal bo jugozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj C.



Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.