Dopoldne bo jasno do zmerno oblačno vreme; popoldne se bo v hribih razvilo nekaj kopaste oblačnosti in bodo možne krajevne plohe in kratkotrajne nevihte, ki bodo verjetnejše proti Cadoreju in Comelicu. Vetrovi bodo rahli in lokalnega značaja.

Jutri bo sončno s temperaturo okoli 30 stopinj. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter.