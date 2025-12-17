Pod kraško zemljo bo tekel tretji tržaški vodovod

Izkopavanja za ureditev novega, tretjega tržaškega vodovoda, ki bo tokrat tekel po 20 kilometrov dolgi progi pod kraško zemljo in oskrboval tržaško območje s pitno vodo, se bodo predvidoma začela leta 2029 in bodo trajala vsaj pet let. Načrt za naložbo, vredno 180 milijonov evrov (vanjo so sicer vključena tudi vzdrževalna dela na že obstoječem vodovodnem sistemu), pa je na mizi. Načrt novega vodovoda, ki ga je izdelalo podjetje AcegasApsAmga, je nastal z namenom povečanja varnosti in okrepitve tržaške oziroma celotne deželne vodovodne infrastrukture.

Večjih preglavic za prebivalce ne bo

Cevi bodo na zahodnem Krasu namestili vzporedno ob avtocesti; dela naj ne bi povzročala večjih težav lokalnemu prebivalstvu, pravijo pri podjetju Acegas. Med prednostmi novega sistema je tudi možnost vzpostavitve strateških povezav z drugimi vodovodnimi omrežji tako na deželni kot tudi na mednarodni ravni, kar bi povečalo odzivnost ozemlja v primeru izrednih razmer.

Kaj predvideva nov sistem

Če pa preidemo k značilnostim novega vodovodnega sistema: projekt, ki ga razvija družba AcegasApsAmga, predvideva izgradnjo cevovoda s premerom enega metra, ki se bo raztezal od Štivana do črpališča na Greti. Ker bo v celoti kopenski, bo nova cevovodna povezava tudi bistveno dostopnejša za morebitna vzdrževalna dela. Nova infrastruktura bo v običajnih razmerah prispevala približno 200 litrov vode na sekundo, v primeru izrednih razmer pa bo lahko dosegla največji pretok 1060 litrov na sekundo in začasno nadomestila druge cevovode. Skupaj s podmorskim cevovodom, ki lahko pretaka do 1000 litrov na sekundo, in obalnim cevovodom (370 litrov na sekundo) bo nova linija omogočila, da bo tržaški vodovodni sistem dosegel skupno zmogljivost več kot 1500 litrov na sekundo, kar bo zagotavljalo večjo zanesljivost tudi ob okvarah ali načrtovanih vzdrževalnih posegih.

Kraški cevovod bodo zgradili s pomočjo naprednih tehnologij in v luči trajnosti, obljubljajo načrtovalci. Uporabili bodo jeklene cevi, ki jih bodo ovili v polietilen in opremili z zaščitno mrežo proti kamenju ter s sistemom za preprečevanje oksidacije. Pri obnovi cevovoda pod obalno cesto pa bodo uporabili tehnologije no-dig oziroma bodo dela opravili brez večjih izkopavanj.