Kirurški podvig v Gorici

V goriški bolnišnici so minuli petek uspešno izpeljali prvo robotsko mastektomijo v Deželi Furlaniji - Julijski krajini. Operacijo, ki je trajala dobrih sedem ur, je izvedla ekipa za kirurgijo rakastih obolenj na dojki, ki jo vodi kirurg Jože Stacul, v sodelovanju z ekipo plastične kirurgije iz Trsta pod vodstvom zdravnice Nadie Renzi. Operacijo je vodil zdravnik Nickolas Peradze, vodja kirurškega centra za zdravljenje rakastih obolenj dojke v Luganu, ki je prvi na svetu izvedel tovrstno robotsko mastektomijo. »Rezultat je neverjeten. Mislim, da je to velik uspeh ne le za Gorico in za zdravstveno podjetje Asugi, temveč za celotno Deželo FJK,« je včeraj dejal generalni direktor podjetja Asugi Antonio Poggiana, ki je tudi sam prisostvoval kirurškemu posegu.

Šlo je za dvojno odstranitev dojk (mastektomijo) z ohranitvijo bradavice (ang. nipple sparing). »To je bila preventivna mastektomiija,«je povedal Stacul in pojasnil, da pacientka ni imela raka dojke, vendar je bilo pri njej tveganje za pojav bolezni v prihodnosti zelo visoko zaradi prisotnosti mutacij v genu BRCA. Operacije torej niso izvedli za odstranitev tumorja, temveč za odstranitev tveganja, da bi se ta pojavil, je razložil kirurg. »Statistična verjetnost, da bi pacientka tekom svojega življenja zbolela za rakom dojke, znaša od 60 do 80 odstotkov,« je še utemeljil Stacul. Tudi v prihodnosti bi se radi osredotočili na to tipologijo pacientk, je pojasnil kirurg, sicer pa se lahko robotsko operira tudi rakasta obolenja na dojki.