Nedelja, 1. maja 2022

Zjutraj bo pretežno oblačno vreme, možen bo lokalen dež. Popoldne bodo predvsem na zahodu in na obali možne delne razjasnitve. V nižinskem pasu in na obali bo pihala zmerna burja.

Pretežno oblačno bo. Sredi dneva in popoldne se bodo začele pojavljati krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se bodo marsikje nadaljevale v večer in v noč.

Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER